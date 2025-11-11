مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

1 0
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

6 1
15:30

بنما

كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

- -
17:45

مالي

جميع المباريات

كاف يحدد أول مباراتين لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

كتب : محمد خيري

03:06 م 11/11/2025
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد أول مباراتين لنادي بيراميدز في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ بيراميدز حامل اللقب مشواره نحو الاحتفاظ باللقب باستضافة فريق ريفرز يونايتد النيجيري في السادسة من مساء يوم السبت 22 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

بينما يخرج بيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات لمواجهة نظيره نادي باور ديناموز الزامبي على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا يوم السبت 29 نوفمبر.

كان فريق بيراميدز تأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب فريق التأمين الأثيوبي في مجموع المباراتين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز فريق بيراميدز دوري أبطال أفريقيا كاف نادي بيراميدز

فيديو قد يعجبك:



