"الأمور تغيرت فجأة".. شوبير يكشف تحركا قويا للأهلي لضم لاعبين جدد

كتب : محمد خيري

11:30 ص 11/11/2025
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تحرك النادي الأهلي لضم صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير.

وقال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "في الأهلي فجأة اختفت كل الأزمات وهذا بسبب فوز الفريق ببطولة السوبر، والفوز لم يكن بضربة حظ بل الأهلي أدى بشكل جيد للغاية".

وأكمل: "مدرب الأهلي بدأ يعمل بشكل صحيح على مشكلات الدفاع، لكن هذا لا يعني أن تلك المشكلات انتهت، المدرب يحاول أن يصلح من الأخطاء فقط ليس أكثر.

وأوضح: "هناك مفاوضات قوية من الأهلي مع 2 لاعبين ويعمل بقوة لضم رأس حربة، وعلى أعتاب الدخول في مفاوضات لضم ظهير أيسر.

ونجح الأهلي في حسم قمة نهائي السوبر المصري بثنائية في مرمى الزمالك، سجلها أشرف بن شرقي ومروان عطية ليتوج الأحمر بالسوبر المحلي للمرة السادسة عشرة في تاريخه.

الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي أحمد شوبير صفقات الأهلي

