"حتى لو اتهري ضرب".. الغندور يوجه رسالة بشأن خوان بيزيرا

نجم الزمالك السابق: شيكو بانزا له فيديوهات رقص أفضل من أدائه في الملعب

أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأبيض، من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الصراحة خوان بيزيرا لاعب مميز حتى لو اتهري ضرب".

وكان نادي الزمالك تلقى الخسارة أمس من نظيره الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن توقف منافسات الكرة المحلية في مصر، لارتباط منتخب مصر الأول بالأجندة الدولية في شهر نوفمبر الجاري، والذي يستعد خلاله الفراعنة المشاركة في بطولة ودية دولية بالإمارات، استعدادا لخوض غمار منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويستعد الزمالك بعد نهاية فترة التوقف الدولية، لمواجهة فريق زيسكو الزامبي، وذلك في بداية مشوار الفارس الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية.

وتقام مباراة الزمالك ضد زيسكو الزامبي يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، للمجموعة التي تضم بجانب الفريق الأبيض المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.