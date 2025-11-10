مباريات الأمس
"فريق معمول غلط".. شيكابالا يطلق تصريحات نارية بعد خسارة الزمالك

كتب : محمد خيري

12:16 م 10/11/2025
أبدى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، حزنه الشديد، بعد خسارة الأبيض لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 2-0 على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "مدرب الأهلي ذاكر الزمالك من ماتش القمة الماضي، بدأ المباراة بضغط عالي".

وأكمل: "الفرص الوحيدة التي استطعنا خلقها كانت عندما نزل سيف الجزيري، ما يعكس أن المشكلة ليست مالية فقط، بل تتعلق بالاختيارات والحقيقة أننا فريق معمول غلط".

وأضاف:"التعاقدات التي أبرمها الزمالك تمت قبل أزمة أرض أكتوبر، ما يعكس أن المشكلة ليست مالية فقط".

وأختتم شيكابالا تصريحاته: "نتحدث بصراحة في يناير يجب أن تكون هناك حلول، لأن بعض اللاعبين لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك".

