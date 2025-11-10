"فريق معمول غلط".. شيكابالا يطلق تصريحات نارية بعد خسارة الزمالك

"موجوع ولو مكانه هعمل كدا".. تعليق صادم من بشير التابعي على واقعة زيزو

نجم الزمالك السابق: شيكو بانزا له فيديوهات رقص أفضل من أدائه في الملعب



أبدى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، حزنه الشديد، بعد خسارة الأبيض لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 2-0 على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "مدرب الأهلي ذاكر الزمالك من ماتش القمة الماضي، بدأ المباراة بضغط عالي".

وأكمل: "الفرص الوحيدة التي استطعنا خلقها كانت عندما نزل سيف الجزيري، ما يعكس أن المشكلة ليست مالية فقط، بل تتعلق بالاختيارات والحقيقة أننا فريق معمول غلط".

وأضاف:"التعاقدات التي أبرمها الزمالك تمت قبل أزمة أرض أكتوبر، ما يعكس أن المشكلة ليست مالية فقط".

وأختتم شيكابالا تصريحاته: "نتحدث بصراحة في يناير يجب أن تكون هناك حلول، لأن بعض اللاعبين لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك".