"فريق معمول غلط".. شيكابالا يطلق تصريحات نارية بعد خسارة الزمالك
كتب : محمد خيري
أبدى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، حزنه الشديد، بعد خسارة الأبيض لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 2-0 على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.
وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "مدرب الأهلي ذاكر الزمالك من ماتش القمة الماضي، بدأ المباراة بضغط عالي".
وأكمل: "الفرص الوحيدة التي استطعنا خلقها كانت عندما نزل سيف الجزيري، ما يعكس أن المشكلة ليست مالية فقط، بل تتعلق بالاختيارات والحقيقة أننا فريق معمول غلط".
وأضاف:"التعاقدات التي أبرمها الزمالك تمت قبل أزمة أرض أكتوبر، ما يعكس أن المشكلة ليست مالية فقط".
وأختتم شيكابالا تصريحاته: "نتحدث بصراحة في يناير يجب أن تكون هناك حلول، لأن بعض اللاعبين لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك".