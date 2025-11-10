قرار عاجل من منتخب مصر باستبعاد تريزيجيه لهذا السبب

بعد السوبر.. كم عدد بطولات الأهلي في تاريخه؟

أول قرار من مدرب الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر

أكد الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم استبعاد محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، من معسكر المنتخب المقام بمدينة العين الإماراتية بسبب الإصابة.

أضاف إبراهيم حسن، أنه تم التواصل بين محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي، وبعد خضوع تريزيجيه للإشاعات أثبتت صعوبة لحاق اللاعب بمعسكر المنتخب خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر من الشهر الجاري.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم ودية يوم 14 أمام منتخب أوزبكستان على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة كاب فيردي و ايران.