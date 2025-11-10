مباريات الأمس
كأس العالم تحت 17 عاما

زامبيا

- -
16:45

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما

كوريا الجنوبية

- -
14:30

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

- -
17:45

إنجلترا

قرار عاجل من منتخب مصر باستبعاد تريزيجيه لهذا السبب

كتب : محمد خيري

10:04 ص 10/11/2025
أكد الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم استبعاد محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، من معسكر المنتخب المقام بمدينة العين الإماراتية بسبب الإصابة.

أضاف إبراهيم حسن، أنه تم التواصل بين محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي، وبعد خضوع تريزيجيه للإشاعات أثبتت صعوبة لحاق اللاعب بمعسكر المنتخب خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر من الشهر الجاري.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم ودية يوم 14 أمام منتخب أوزبكستان على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة كاب فيردي و ايران.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تريزيجيه منتخب مصر أخبار الاهلي إبراهيم حسن

