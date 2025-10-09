مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

"عودة نجما الزمالك وبيراميدز للقاهرة".. أول قرار من حلمي طولان بعد مباراة منتخب مصر الثاني والمغرب

كتب : مصراوي

11:31 م 09/10/2025 تعديل في 10/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر الثاني (3)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر الثاني (2)
  • عرض 10 صورة
    أحمد الشناوي من مران منتخب مصر الثاني
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر الثاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة الكابتن حلمي طولان، عودة الثنائي عمر جابر لاعب الزمالك وكريم حافظ لاعب بيراميدز إلى القاهرة عقب مباراة المغرب.

نتيجة مباراة منتخب مصر الثاني والمغرب

وخسر منتخب مصر الثاني على يد نظيره المغربي في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بالمغرب ولكنها لم تذع، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار الجهاز الفني لمنتخب مصر، عبر بيان رسمي صادر اليوم، إلى أن استبعاد الثنائي من المعسكر بعد تعرضهما للإصابة خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في المغرب استعدادًا لبطولة كأس العرب المقرر لها في قطر ديسمبر المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني والبحرين

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره البحريني يوم الأحد 12 أكتوبر، في ثاني تجاربه الودية خلال معسكره المقام بالمغرب.

اقرأ أيضًا:

5 نجوم تدمرت مسيرتهم الكروية بسبب زوجاتهم.. ما القصة؟

4 أنواع للسيارات يفضلها نجوم الأهلي والزمالك

"راتب متزايد بالملايين".. خالد الغندور يكشف عن شرط أحمد عبدالقادر لتمديد التعاقد مع الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الثاني مباراة منتخب مصر الثاني اليوم مصر ضد المغرب عمر جابر كريم حافظ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* حكومة نتنياهو تصادق على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)