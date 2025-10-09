قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة الكابتن حلمي طولان، عودة الثنائي عمر جابر لاعب الزمالك وكريم حافظ لاعب بيراميدز إلى القاهرة عقب مباراة المغرب.

نتيجة مباراة منتخب مصر الثاني والمغرب

وخسر منتخب مصر الثاني على يد نظيره المغربي في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بالمغرب ولكنها لم تذع، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار الجهاز الفني لمنتخب مصر، عبر بيان رسمي صادر اليوم، إلى أن استبعاد الثنائي من المعسكر بعد تعرضهما للإصابة خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في المغرب استعدادًا لبطولة كأس العرب المقرر لها في قطر ديسمبر المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني والبحرين

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره البحريني يوم الأحد 12 أكتوبر، في ثاني تجاربه الودية خلال معسكره المقام بالمغرب.

