تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

"في غياب عبد الحفيظ ومنصور".. قائمة الخطيب تبدأ جولاتها داخل الأهلي استعدادا للانتخابات

كتب - يوسف محمد:

11:13 م 09/10/2025
بدأت قائمة محمود الخطيب أولى جولاتها داخل النادي، اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر الجاري، استعدادا لخوض انتخابات القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وغاب عن الجولة الأولى لقائمة الخطيب، الرباعي: "محمود الخطيب، ياسين منصور المرشح لمنصب نائب الرئيس، سيد عبد الحفيظ المرشح للعضوية فوق السن، بالإضافة إلى إبراهيم العامري، المرشح للعضوية تحت السن".

ومن المقرر إقامة انتخابات القلعة الحمراء، يومي 30 و31 من شهر أكتوبر الجاري، تقترب قائمة محمود الخطيب من الفوز بالتزكية.

قائمة محمود الخطيب في الانتخابات

مقعد الرئيس: محمود الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: "طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال".

أعضاء تحت السن: "إبراهيم العامري - رويدا هشام".

"إلغاء إذاعته وهدف لمحترف الزمالك ".. منتخب مصر الثاني يسقط أمام المغرب ودياً استعداداً لكأس العرب

"بدون جمهور وصحافة".. كيف علقت الصحف المغربية على عدم إذاعة مباراة مصر والمغرب؟

رسمياً.. تحديد مواعيد وملاعب بطولة السوبر المصري في الإمارات

جولة لقائمة محمود الخطيب قائمة محمود الخطيب انتخابات القلعة الحمراء انتخابات النادي الأهلي قائمة محمود الخطيب في الانتخابات

أخبار

* حكومة نتنياهو تصادق على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)