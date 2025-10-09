"لم تذع".. 14 صورة ترصد خسارة منتخب مصر الثاني وديًا أمام المغرب

الزمالك يمنح "شيكو بانزا" مهلة أخيرة قبل الرحيل في يناير

"اجتمعنا مع مانشيني".. وليد صلاح الدين يكشف تفاصيل التعاقد مع جيس ثورب

بدأت قائمة محمود الخطيب أولى جولاتها داخل النادي، اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر الجاري، استعدادا لخوض انتخابات القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وغاب عن الجولة الأولى لقائمة الخطيب، الرباعي: "محمود الخطيب، ياسين منصور المرشح لمنصب نائب الرئيس، سيد عبد الحفيظ المرشح للعضوية فوق السن، بالإضافة إلى إبراهيم العامري، المرشح للعضوية تحت السن".

ومن المقرر إقامة انتخابات القلعة الحمراء، يومي 30 و31 من شهر أكتوبر الجاري، تقترب قائمة محمود الخطيب من الفوز بالتزكية.

قائمة محمود الخطيب في الانتخابات

مقعد الرئيس: محمود الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: "طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال".

أعضاء تحت السن: "إبراهيم العامري - رويدا هشام".

اقرأ أيضًا:

"إلغاء إذاعته وهدف لمحترف الزمالك ".. منتخب مصر الثاني يسقط أمام المغرب ودياً استعداداً لكأس العرب

"بدون جمهور وصحافة".. كيف علقت الصحف المغربية على عدم إذاعة مباراة مصر والمغرب؟

رسمياً.. تحديد مواعيد وملاعب بطولة السوبر المصري في الإمارات