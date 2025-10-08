مباريات الأمس
إعلان

تصريح مثير للجدل من حسام حسن بعد التأهل لكأس العالم.. ماذا قال؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:18 م 08/10/2025
عبّر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، موجّهًا رسالة شكر إلى الجماهير المصرية التي ساندت الفريق طوال مشوار التصفيات.

وقال حسام حسن في تصريحاته لقناة "أون سبورت": "مبروك للشعب المصري، الحمد لله على التأهل، أشكر الجماهير المصرية الطيبة بمختلف أعمارها، فأنتم تستحقون هذه الفرحة".

وأضاف: " كان من غير المقبول ألا نتأهل، خاصة مع وجود أجيال سابقة لم تصل لكأس العالم، وأتمنى أن يواصل الجيل الحالي المشوار ويكتسب المزيد من الخبرات."

وتابع المدير الفني للفراعنة: "كنت أتمنى من الله أن يمنحني الفرصة لأكون سببًا في إسعاد الشعب المصري، تلك كانت أولويتي الكبرى طوال التصفيات، أن نرسم البسمة على وجوه الجماهير."

وفي ختام حديثه، أطلق حسام حسن تصريحًا مثيرًا للجدل حول مستقبله مع المنتخب، حيث قال: "نحن تحت أمر مصر في أي وقت، سواء استمررنا أو رحلنا."

