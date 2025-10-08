أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن حتى هذه اللحظة له مستحقات متاخرة عند نادي الزمالك.

وقال مصطفى في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو: "لم اخسر بانتقالي للزمالك ولكن الجمهور هو أفضل ما رأيت ولكن الأمور كانت سيئة للغاية وعانيت من صعوبات كثيرة".

وأضاف: "لم أحصل على مستحقاتي من نادي الزمالك حتى هذه اللحظة كان ليا نص مليون جنيه عند نادي الزمالك ولم احصل عليها".

وتابع: "أفضل ما تجربتي مع الزمالك هو الجمهور وهو الدرع والسند والسيف ولكن كل واحد في الزمالك ينظر إلى مصلحته".

وأكمل: "نادي الزمالك دائما عايش في دوامة المشاكل والزمالك يحتاج إلى فانوس سحري لحل أزماته".

وأختتم تصريحاته: "من المستحيل إيجاد حل لجميع أزمات الزمالك الحالية والأمور ستتعقد كثيرا ولكن الزمالك لن يصل إلى ما وصل إليه الإسماعيلي".