كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

1 0
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

- -
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

"ليا نص مليون جنيه".. حسن مصطفى يفجر مفاجأة بعد رحيله عن الزمالك بسنوات

كتب : محمد خيري

12:38 م 08/10/2025

حسن مصطفى

أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن حتى هذه اللحظة له مستحقات متاخرة عند نادي الزمالك.

وقال مصطفى في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو: "لم اخسر بانتقالي للزمالك ولكن الجمهور هو أفضل ما رأيت ولكن الأمور كانت سيئة للغاية وعانيت من صعوبات كثيرة".

وأضاف: "لم أحصل على مستحقاتي من نادي الزمالك حتى هذه اللحظة كان ليا نص مليون جنيه عند نادي الزمالك ولم احصل عليها".

وتابع: "أفضل ما تجربتي مع الزمالك هو الجمهور وهو الدرع والسند والسيف ولكن كل واحد في الزمالك ينظر إلى مصلحته".

وأكمل: "نادي الزمالك دائما عايش في دوامة المشاكل والزمالك يحتاج إلى فانوس سحري لحل أزماته".

وأختتم تصريحاته: "من المستحيل إيجاد حل لجميع أزمات الزمالك الحالية والأمور ستتعقد كثيرا ولكن الزمالك لن يصل إلى ما وصل إليه الإسماعيلي".

