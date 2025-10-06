وكيل محمود بنتايج يكشف أزمة منتظرة للزمالك في فيفا

"شيكابالا رئيس النادي".. أول تعليق من إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة

كشف يوسف مسعد وكيل المحترف المغربي بصفوف الزمالك، محمود بنتايج عن أزمة جديدة ستواجه القلعة البيضاء لدى فيفا.

وقال مسعد في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"أعتقد أن نادي سانت إيتيان قد رفع بالفعل شكوى إلى فيفا ضد الزمالك".

وكيل بنتايج أوضح أن نادي الزمالك لم يرسل المستحقات المالية الخاصة بضم بنتايج لنادي سانت إيتان الفرنسي.

إحصائيات بنتايج مع الزمالك

الزمالك كان قد تعاقد مع الظهير الأيسر المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25 على سبيل الإعارة قبل أن يشتري عقده بصورة نهائية.

محمود بنتايج شارك خلال الموسم الجاري مع الزمالك بـ 9 مباريات صنع خلالها هدفًا.

صاحب الـ 25 عامًا شارك إجمالاً مع الزمالك بـ 38 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 4.

