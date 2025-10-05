التعادل السلبي يحسم مواجهة وادي دجلة وفاركو في الدوري المصري

انتهت مباراة وادي دجلة وفاركو بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة عدة محاولات هجومية من الجانبين لخطف الفوز واقتناص النقاط الثلاث، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت، لتنتهي المواجهة دون أهداف.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا التعادل، رفع وادي دجلة رصيده إلى 16 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد فاركو إلى 6 نقاط ليبقى في المركز التاسع عشر.