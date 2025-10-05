مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

1 0
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

0 1
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 0
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 1
18:30

مانشستر سيتي

التعادل السلبي يحسم مواجهة وادي دجلة وفاركو في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

10:14 م 05/10/2025
  عرض 1 صورة

انتهت مباراة وادي دجلة وفاركو بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة عدة محاولات هجومية من الجانبين لخطف الفوز واقتناص النقاط الثلاث، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت، لتنتهي المواجهة دون أهداف.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا التعادل، رفع وادي دجلة رصيده إلى 16 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد فاركو إلى 6 نقاط ليبقى في المركز التاسع عشر.

