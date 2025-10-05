مباريات الأمس
"تعرضنا للظلم".. رضا شحاتة يعلق على هزيمة فريقه أمام الأهلي بالدوري أمس

كتب : يوسف محمد سعيد

05:48 م 05/10/2025
علق رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، على هزيمة فريقه أمس أمام النادي الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان فريق سيراميكا كليوباترا، تلقى الهزيمة أمس، أمام نظيره الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وقال شحاتة في تصريحات إذاعية، عبر لعبة والتانية: "نعمل في الوقت الحالي على بناء فريق يمتلك شخصية قوية، تعرضنا للظلم التحكيمي في مباراة الأمس أمام الأهلي".

وأضاف: "حكم المباراة لم يكن معياره واحد في الكثير من الكرات المؤثرة خلال المباراة، تحدث مع الحكم حول وجود خطأ لنا على لاعب الأهلي، لكنني تفاجأت بإشهار بطاقة صفراء في وجهي".

وتابع: "لاعبو الفريق تأثروا بالضغط الجماهيري خلال الشوط الأول في مباراة الأمس، لكنهم تمكنوا من اكتساب الثقة في الشوط الثاني من اللقاء".

واختتم شحاتة تصريحاته: "من الطبيعي أن يحدث تراجع في النتائج في بعض المباريات، الفريق لا يمتلك ميزانية كبيرة مثل عدد كبير من الأندية".

ويذكر أن فريق كهرباء الإسماعيلية يحتل المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 8 نقاط جمعهم من 9 مباريات بالمسابقة.

رضا شحاتة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية الدوري المصري مباراة الأهلي وكهرباء إسماعيلية نتيجة مباراة الأهلي وكهرباء إسماعيلية

