من هي منار سعيد التي أعلنت انسحابها من انتخابات الأهلي "احتراماً للخطيب" ؟

ماذا يعني انسحاب منار سعيد من انتخابات الأهلي .. وما تأثيره على قائمة محمود

إنجاز تاريخي.. ماذا ينتظر محمد صلاح مع منتخب مصر بالتوقف الدولي؟

علق رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، على هزيمة فريقه أمس أمام النادي الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان فريق سيراميكا كليوباترا، تلقى الهزيمة أمس، أمام نظيره الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وقال شحاتة في تصريحات إذاعية، عبر لعبة والتانية: "نعمل في الوقت الحالي على بناء فريق يمتلك شخصية قوية، تعرضنا للظلم التحكيمي في مباراة الأمس أمام الأهلي".

وأضاف: "حكم المباراة لم يكن معياره واحد في الكثير من الكرات المؤثرة خلال المباراة، تحدث مع الحكم حول وجود خطأ لنا على لاعب الأهلي، لكنني تفاجأت بإشهار بطاقة صفراء في وجهي".

وتابع: "لاعبو الفريق تأثروا بالضغط الجماهيري خلال الشوط الأول في مباراة الأمس، لكنهم تمكنوا من اكتساب الثقة في الشوط الثاني من اللقاء".

واختتم شحاتة تصريحاته: "من الطبيعي أن يحدث تراجع في النتائج في بعض المباريات، الفريق لا يمتلك ميزانية كبيرة مثل عدد كبير من الأندية".

ويذكر أن فريق كهرباء الإسماعيلية يحتل المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 8 نقاط جمعهم من 9 مباريات بالمسابقة.

اقرأ أيضًا:

ماذا يعني انسحاب منار سعيد من انتخابات الأهلي .. وما تأثيره على قائمة محمود الخطيب ؟

"بعتذر ليك ولأخوك بس مترجعش تزعل".. شوبير يوجه رسالة جديدة لعمرو زكي

"تزوّج فنانة شهيرة".. من هو سمير محمد علي نجم الزمالك السابق الذي تُوفيّ اليوم ؟