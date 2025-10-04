مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 1
19:30

ليفربول

وصلة هزار بين نجوم الزمالك السابقين في مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (صور وفيديو)

كتب : نهي خورشيد

08:49 م 04/10/2025
  • عرض 5 صورة
اجتمع ثنائي الزمالك الأسبق، المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، في مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلي، المقامة حالياً على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة لقطة طريفة بين الثنائي المغربي ولاعب الزمالك الأسبق أيضاً أحمد سيد زيزو، إذ تبادلوا الضحكات والمداعبات على أرض الملعب قبل انطلاق اللقاء.

وكان أوناجم وبن شرقي قد تزاملوا معاً داخل جدران القلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم، قبل أن يرحلا سوياً عقب التتويج بلقب كأس مصر موسم 2020-2021 على حساب الأهلي.

ولا يزال الأهلي متقدماً حتى الآن على كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة.

اقرأ أيضًا:

"اعذرني".. فيريرا يرد على مطالب جماهير الزمالك برحيله

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك والمحلة بالدوري؟ (كوميك)

زيزو بن شرقي أوناجم الاهلي مباراة الأهلي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية نجوم الزمالك السابقين

