اجتمع ثنائي الزمالك الأسبق، المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، في مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلي، المقامة حالياً على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة لقطة طريفة بين الثنائي المغربي ولاعب الزمالك الأسبق أيضاً أحمد سيد زيزو، إذ تبادلوا الضحكات والمداعبات على أرض الملعب قبل انطلاق اللقاء.

وكان أوناجم وبن شرقي قد تزاملوا معاً داخل جدران القلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم، قبل أن يرحلا سوياً عقب التتويج بلقب كأس مصر موسم 2020-2021 على حساب الأهلي.

ولا يزال الأهلي متقدماً حتى الآن على كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة.

