وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد المقاولون العرب، استعدادا لمواجهة فريق كهرباء الإسماعيلية اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره كهرباء الإسماعيلية اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب الأهلي في بطولة الدوري

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، وهو يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعهم من 8 مباريات، فيما يحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الـ18 بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب الغريم التقليدي الزمالك في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة التاسعة بالدوري المصري "دوري نايل".

