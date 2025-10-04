مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 1
19:30

ليفربول

جميع المباريات

10 صورة من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد المقاولون العرب لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

كتب - يوسف محمد:

07:59 م 04/10/2025
    وصول لاعبي الأهلي ستاد القاهرة (1)
    وصول لاعبي الأهلي ستاد القاهرة (4)
    وصول لاعبي الأهلي ستاد القاهرة (5)
    وصول لاعبي الأهلي ستاد القاهرة (2)
    وصول لاعبي الأهلي ستاد القاهرة (7)
    وصول لاعبي الأهلي ستاد القاهرة (8)
    وصول لاعبي الأهلي ستاد القاهرة (9)
    وصول لاعبي الأهلي ستاد القاهرة (10)
    وصول لاعبي الأهلي ستاد القاهرة (12)
    وصول لاعبي الأهلي ستاد القاهرة (13)
    وصول لاعبي الأهلي ستاد القاهرة (14)
    وصول لاعبي الأهلي ستاد القاهرة (3)
    وصول لاعبي الأهلي ستاد القاهرة (6)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد المقاولون العرب، استعدادا لمواجهة فريق كهرباء الإسماعيلية اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره كهرباء الإسماعيلية اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب الأهلي في بطولة الدوري

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، وهو يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعهم من 8 مباريات، فيما يحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الـ18 بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب الغريم التقليدي الزمالك في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة التاسعة بالدوري المصري "دوري نايل".

لاعبو الأهلي ستاد القاهرة

