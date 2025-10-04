وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

توفي نوح آدم، نجم الزمالك السابق خلال سبعينيات القرن الماضي، صباح اليوم السبت 4 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.

وكتب أمير عزمي مجاهد، لاعب الزمالك السابق، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي زوج خالتي الكابتن نوح آدم، كابتن نادي الزمالك السابق."

موعد جنازة نوح آدم

أعلنت ياسمين نوح آدم، قائدة فريق الكرة الطائرة سيدات بالزمالك السابقة، موعد صلاة الجنازة على والدها، وكتبت على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "صلاة جنازة بابا بعد صلاة الظهر في مسجد الحامدية الشاذلية، ادعوا له ربنا يرحمه يا رب".

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية والقناة الناقلة



بينها مصر.. 5 منتخبات أفريقية تقترب من التأهل إلى كأس العالم



