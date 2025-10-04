مباريات الأمس
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

كتب : هند عواد

10:58 ص 04/10/2025

نوح آدم

توفي نوح آدم، نجم الزمالك السابق خلال سبعينيات القرن الماضي، صباح اليوم السبت 4 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.

وكتب أمير عزمي مجاهد، لاعب الزمالك السابق، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي زوج خالتي الكابتن نوح آدم، كابتن نادي الزمالك السابق."

موعد جنازة نوح آدم

أعلنت ياسمين نوح آدم، قائدة فريق الكرة الطائرة سيدات بالزمالك السابقة، موعد صلاة الجنازة على والدها، وكتبت على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "صلاة جنازة بابا بعد صلاة الظهر في مسجد الحامدية الشاذلية، ادعوا له ربنا يرحمه يا رب".

نوح آدم وفاة نوح آدم وفاة نجم الزمالك السابق الزمالك ياسمين نوح آدم موعد جنازة نوح آدم

