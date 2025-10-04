مباريات الأمس
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراتي الأهلي والزمالك

كتب : مصراوي

04:00 ص 04/10/2025
تُنقل مباراة الزمالك وضيفه غزل المحلة مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت 1 وكذلك مباراة الأهلي ومستضيفه كهرباء الإسماعيلية.

موعد قناة الزمالك وغزل المحلة

الزمالك سيستضيف فريق غزل المحلة عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية وغزل المحلة

الأهلي سيحصل ضيفًا على نظيره كهرباء الإسماعيلية عند الثامنة مساءً.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

