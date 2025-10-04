عمر خضر يخطف فوزًا قاتلاً لمنتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب

تُنقل مباراة الزمالك وضيفه غزل المحلة مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت 1 وكذلك مباراة الأهلي ومستضيفه كهرباء الإسماعيلية.

موعد قناة الزمالك وغزل المحلة

الزمالك سيستضيف فريق غزل المحلة عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية وغزل المحلة

الأهلي سيحصل ضيفًا على نظيره كهرباء الإسماعيلية عند الثامنة مساءً.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

