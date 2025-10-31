"من صغري بعشقه".. أصغر مشجعة في انتخابات الأهلي

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الجمعة بياناً رسمياً بشأن قائمة العقوبات المقررة على الأندية واللاعبين بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حرس الحدود وغزل المحلة: إيقاف محمد حمدي زكي، لاعب حرس الحدود، مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه، لحصوله على الإنذار الثالث، كما تم إيقاف موري توريه، لاعب غزل المحلة، مباراة واحدة وغرامة مماثلة للسبب نفسه.

مودرن سبورت والمقاولون: عاقبت اللجنة طارق محمد سيد أحمد، لاعب مودرن سبورت، بالإيقاف مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه، بعد طرده لمنع فرصة محققة، بينما تم إيقاف شارلز باساي لاعب المقاولون العرب مباراة واحدة وغرامة 2500 جنيه للطرد بعد إنذارين.

كما شملت العقوبات إيقاف نادر هشام غريب مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه، وفرض غرامة جماعية قدرها 50 ألف جنيه على نادي المقاولون العرب بعد حصول لاعبيه على ست بطاقات في اللقاء.

الإسماعيلي وفاركو: قررت اللجنة إيقاف عبد الله مدرب الدراويش، مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه بسبب الطرد خلال مواجهة فاركو.

طلائع الجيش وزد: إيقاف إسماعيل أجورو لاعب طلائع الجيش، مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بعد طرده للعب العنيف، كما غرّمت اللجنة فريق زد FC مبلغ 20 ألف جنيه لعدم تسليم بطاقات التعارف وقائمة المباراة في الموعد المحدد "قبل 75 دقيقة من انطلاق اللقاء".

سموحة والجونة: عاقبت اللجنة صامويل أمادي لاعب سموحة، بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد الاعتداء على لاعب منافس أثناء أو بدون كرة.

الاتحاد ووادي دجلة: إيقاف مصطفى إبراهيم، لاعب الاتحاد السكندري، مباراة بسبب الإنذارات، ومباراتين إضافيتين وغرامة جديدة 5000 جنيه للطرد بسبب اللعب العنيف.

كما أوقفت اللجنة إسلام عادل لاعب وادي دجلة مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه، وفرضت غرامة 50 ألف جنيه على نادي وادي دجلة لحصول لاعبيه على ست بطاقات في اللقاء ذاته.

الأهلي وبتروجيت: أوقفت اللجنة محمد علي عثمان لاعب بتروجيت، مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه، وفرضت غرامة 50 ألف جنيه على ناديه للبطاقات الزائدة.

أما النادي الأهلي، فتعرض لغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه ومنع جماهيره في المقصورة من حضور مباراتين، بسبب السباب الجماعي ورمي الزجاجات تجاه الحكم.

الزمالك والبنك الأهلي: قررت الرابطة منع جماهير الزمالك من حضور مباراة واحدة وتغريم النادي 150 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي ضد الحكم.

كما تم تغريم النادي 20 ألف جنيه وإنذار المدير الفني بعد تغيبه عن المؤتمر الصحفي عقب اللقاء.