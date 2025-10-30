الزمالك يقرر شكوى الأهلي بسبب "غلاف المجلة".. ما القصة؟

"الأوفي في مصر".. تعليق أيمن الرمادي بعد هتاف جماهير الزمالك له

قرر مسؤولي نادي الزمالك في الساعات الماضية، تقديم شكوي رسمية ضد رئيس تحرير مجلة النادي الأهلي، وذلك بعد نشر الصورة المسيئة للاعبي الفريق خلال أزمتهم الأخيرة وحبسهم بالإمارات.

وصدرت مجلة النادي الأهلي صورة لعبدالواحد السيد مدير الكرة الأسبق بالزمالك، ومصطفي شلبي لاعب الزمالك السابق، ونبيل عماد دونجا، خلال تعرضهم للحبس في الإمارات.

من جانبه قال محمد أبو العلا مقدم برنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية ضد مجلة الأهلي إلى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة".

وتابع: "آن الآوان لحدوث تحقيق شفاف وعاجل، للحد من هذه التجاوزات، من خلال عقوبة رادعة".

وكانت مجلة الأهلي قد نشرت موضوعًا عن أزمة إيقاف دونجا لاعب خط وسط نادي الزمالك، وغيابه عن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

