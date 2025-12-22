سانت كاترين تستقبل آلاف السياح لزيارة جبل موسى والدير التاريخي (صور)

بعد 24 ساعة من الحادث.. ارتفاع ضحايا حادث الطريق الصحراوي إلى 5 وفيات

استقبلت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، عددًا كبيرًا من الرحلات السياحية الأجنبية والمحلية، وسط إجراءات أمنية مشددة، للاستمتاع بأجوائها المشمسة وصعود جبل موسى، الذي يعد أعلى قمة جبلية في مصر.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم 1200 سائح من مختلف الجنسيات، بينهم 400 زائر مصري، مؤكّدًا اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين السائحين خلال تنفيذ برامجهم السياحية داخل المدينة، وتوفير كافة سبل الدعم والتسهيلات لهم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح رئيس المدينة أن سانت كاترين تشهد منذ بداية الموسم الشتوي توافد آلاف السياح للاستمتاع بأجوائها الفريدة وطبيعتها الخلابة، مشيرًا إلى تنظيم تفويج السائحين طبقًا للبرامج التي يودون تنفيذها خلال زيارتهم للمدينة.

وأشار إلى أن 300 سائح بدأوا برنامجهم بصعود جبل موسى، ومن المقرر أن يقضوا الليلة على القمة للاستمتاع بمشهد الغروب وهطول السحب على قمم الجبال، وأداء الطقوس الدينية داخل الكنيسة الموجودة على القمة حتى شروق الشمس صباح الثلاثاء.

وأكد الغمريني ضرورة الالتزام بتعليمات الدليل البدوي، وتناول المشروبات الدافئة والأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة، وارتداء الملابس الثقيلة، حيث تصل درجة الحرارة إلى -2 درجة مئوية على قمة الجبل في منتصف الليل.

ومن جانبه، قال رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين، إن الدير استقبل اليوم العديد من السياح الذين هبطوا من قمة الجبل صباحًا، للقيام بجولة تفقدية لمعالم الدير السياحية والاستمتاع بالأجواء الروحانية، باعتباره ملتقى للديانات.

ولفت إلى أن السائحين يقضون وقتًا طويلًا داخل الدير لزيارة كافة معالمه الدينية والتاريخية، والاستماع إلى شرح مفصل عن أهمية كل معلم، ومنها: مكتبة الدير، الكنيسة الكبرى، شجرة العليقة، بئر موسى، متحف الكنوز، والمسجد الفاطمي.