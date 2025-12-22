حصيلة "المخدرات".. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بـ 410 ملايين جنيه

"وجهت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ضربات أمنية قوية ومتلاحقة ضد مافيا غسل الأموال، ونجحت في كشف ممارسات مالية غير مشروعة بقيمة إجمالية بلغت نحو 410 ملايين جنيه."

غسل 350 مليون جنيه من حصيلة المخدرات

في الضربة الأولى، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية؛ لثبوت تورطهم في غسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات محاولة المتهمين إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات فاخرة، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لهذه الممتلكات بنحو 350 مليون جنيه.

غسل 60 مليون جنيه

وفي سياق متصل، اتخاذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة عبر نظام "المقاصة" من وإلى خارج البلاد.

وأوضحت التحريات لجوء المتهم إلى شراء وحدات سكنية ومحال تجارية ومركبات، وتأسيس شركات، كمحاولة للتمويه وقطع الصلة بين تلك الأموال ومصدرها الإجرامي. وقدرت قيمة عمليات الغسل التي قام بها بنحو 60 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.