قمة تاريخية جديدة.. الذهب يقفز إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:45 ص 22/12/2025

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في بورصة المعادن العالمية قفزة جديدة خلال تعاملات اليوم، لتسجل مستوى قياسيًا غير مسبوق عند نحو 4420 دولارًا للأوقية، قبل أن تقلص مكاسبها بشكل طفيف وتهبط إلى قرابة 4411 دولارًا، في ظل عمليات جني أرباح محدودة بعد موجة الصعود الأخيرة، وفق موقع بلومبرج.

وكان الذهب قد أنهى تعاملات يوم الجمعة الماضي عند مستوى 4338 دولارًا للأوقية، قبل توقف التداولات بسبب العطلة الرسمية يومي السبت والأحد، ما يعكس تسارع وتيرة الارتفاع مع عودة التعاملات.

وخلال الأيام الماضية، رجح بنك جولدمان ساكس، في مذكرة بحثية حديثة، أن تواصل أسعار الذهب اتجاهها الصعودي، متوقعًا ارتفاعها بنحو 14% لتصل إلى قرابة 4900 دولار للأوقية بحلول ديسمبر 2026 في السيناريو الأساسي للبنك.

وأشار إلى أن هذه التوقعات قد تحمل مخاطر صعودية إضافية، حال توسع مشاركة المستثمرين الأفراد في تنويع محافظهم الاستثمارية وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وعلى الصعيد المحلي، سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت نحو 0.8%، بالتزامن مع صعود سعر الأوقية في البورصة العالمية بنحو 1%.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتنامي التوقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تبني سياسة تيسير نقدي خلال العام المقبل، ما عزز شهية المستثمرين للأصول الآمنة ودعم الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب.

أسعار الذهب الذهب بورصة المعادن العالمية

