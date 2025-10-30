موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع البنك الأهلي

فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة البنك الأهلي اعتراضًا على التحكيم

رصد مراسل مصراوي اشتباك المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك يانيك فيريرا لفظيًا مع حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.

وكان الزمالك قد تعادل بهدف لمثله مع البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء لفيريرا وسط تدخل من أفراد أمن الملعب لإخراج الحكم لغرف الملابس.

التعادل رفع رصيد فريق الزمالك إلى النقطة 19 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث وكذلك عن وادي دجلة صاحب المركز الرابع.

