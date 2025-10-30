مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

1 1
20:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

2 0
19:00

التأمين الإثيوبي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
22:45

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

"بطاقة وتدخل للأمن".. فيريرا يشتبك لفظيًا مع حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي

كتب : محمد خيري

10:33 م 30/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 5 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 5 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 5 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصد مراسل مصراوي اشتباك المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك يانيك فيريرا لفظيًا مع حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.

وكان الزمالك قد تعادل بهدف لمثله مع البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء لفيريرا وسط تدخل من أفراد أمن الملعب لإخراج الحكم لغرف الملابس.

التعادل رفع رصيد فريق الزمالك إلى النقطة 19 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث وكذلك عن وادي دجلة صاحب المركز الرابع.

اقرأ أيضًا:
ملخص مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري المصري

بيراميدز يتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على حساب التأمين الإثيوبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يانيك فيريرا مباراة الزمالك اليوم الزمالك و البنك الأهلي نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"وضعنا حرج للغاية".. الأونروا تكشف لمصراوي عن دورها المستقبلي وأزمة التمويل في غزة
بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة