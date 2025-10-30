زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي.

موعد مباراة بيراميدز و التأمين الإثيوبي

ويستضيف بيراميدز نظيره التأمين الإثيوبي عند السابعة من مساء اليوم الخميس في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

بيراميدز كان قد تعادل بهدف لمثله في مباراة الذهاب مع التأمين الإثيوبي.

ملخص مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي:

وتقدم فريق بيراميدز بهدف بعد مرور 11 دقيقة بعدما وصلت كرة عرضية من محمد الشيبي لزميله مصطفى زيكو الذي أسكنها الشباك.