علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمباراة الزمالك

أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، اليوم الجمعة، القائمة التي سيخوض بها مباراة الزمالك في الدوري.

موعد مباراة غزل المحلة والزمالك

الزمالك يستضيف نظيره غزل المحلة عند الخامسة عصر يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

قائمة غزل المحلة لمباراة الزمالك

وخوض فريق المحلة مباراة الزمالك بالقائمة التالية :

حراسة المرمى : عامر عامر ، أحمد العربي، أحمد النفراوي

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، محمد عبدالغني، عبدالرحمن بودي، عبدالرحيم عموري، بسام وليد، يحيى زكريا، رحيم شوماري

خط الوسط: محمود نبيل، موري توريه، محمود مجدي، معاذ عبدالسلام، أشرف مجدي، يوسف العزب

خط الهجوم: رشاد العرفاوي، أحمد عتمان، سعيدي كيبو، محمود صلاح، جريندو، وعاطف الحكيم

ترتيب الزمالك وغزل المحلة في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثاني حال استمرار تقدم المصري ـ الذي صعدّ للصدارة مؤقتاً ـ على البنك الأهلي حتى نهاية المباراة، برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن الفريق البورسعيدي.

غزل المحلة على الجانب الآخر يحتل قبل المباراة المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

