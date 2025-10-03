أبدى ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة سعادته بالفوز الذي حققه فريقه لكرة القدم للسيدات على الزمالك بسداسية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

ونشر ماجد سامي عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم صورة من فوز فريق الرجال خلال الموسم الجاري على الزمالك بجانب فوز فريق السيدات، مُذيلة بتعليق:"أيها الناس الغزلان طلعت قماش".

وهو التعليق المقتبس من تعليق أيمن الكاشف على مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة التي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف حين قال تعليقًا على هدف حسين الشحات: " أيها ناس الماكنة طلعت قماش".

وكان فريق وادي دجلة للرجال قد فاز بهدفين مقابل هدف على حساب الزمالك ضمن منافسات الدوري.

اقرأ أيضًا:

من اللائحة.. متى يتم إعلان فوز محمود الخطيب برئاسة الأهلي ورباعي العضوية بالتزكية؟

مصدر يكشف حقيقة تجاهل محمد صلاح شخص يحمل قميص فلسطين