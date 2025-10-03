مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

3 2
02:00

السعودية - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

جميع المباريات

الكشف عن حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

محمد القرش

09:39 ص 03/10/2025

النادي الأهلي

كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، والذي يقام ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويقود أمين عمر المباراة، بينما يعاونه سمير جمال "حكم أول"، ومحمود دين "حكم ثان"، ومحمود منصور حكما رابعا.

ويجلس محمود دسوقي في غرفة الفيديو "var"، ويساعده يوسف البساطي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غدا السبت، على ملعب ستاد المقاولون العرب.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بينما جاء الكهرباء في المركز 17 برصيد 8 نقاط.

