الكشف عن حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، والذي يقام ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويقود أمين عمر المباراة، بينما يعاونه سمير جمال "حكم أول"، ومحمود دين "حكم ثان"، ومحمود منصور حكما رابعا.

ويجلس محمود دسوقي في غرفة الفيديو "var"، ويساعده يوسف البساطي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غدا السبت، على ملعب ستاد المقاولون العرب.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بينما جاء الكهرباء في المركز 17 برصيد 8 نقاط.