كشف خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي ، إنه رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء طلب منه الترشح على منصب نائب الرئيس بعد وفاة العماري فاروق.

وقال مرتجي في تصريحات على قناة "أم بي سي مصر2": مساء أمس الثلاثاء: "عمري ما بصيت على منصب، محمود الخطيب طلب مني بعد وفاة العامري فاروق الترشح على منصب نائب رئيس النادي وإذا كنت أفكر في مصلحتي كنت وافقت على هذا الطلب ولكني وقتها فكرت في النادي الأهلي".

وأوضح أمين الصندوق بالنادي الأهلي أنه أخبر الخطيب بأنه يتشرف بالترشح على منصب نائب الرئيس ولكن الأمر سيجعلنا نخوض انتخابات حول 4 مناصب ما يكبد النادي أموال، مضيفًا:"شحت له اسمين هما مصطفى مراد فهمي وياسين منصور، ولم تحدث انتخابات في النهاية".

وأتم مرتجي تصريحاته بقوله:" أبويا علمني حب الأهلي وعمري ما بصيت على منصب وكان دايمًا بينصحني بإنكار الذات".

