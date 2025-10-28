بعد تأكد إيقافه.. من يعوض غياب دونجا في بطولة السوبر؟

إجراء صارم من الأهلي بسبب إمام عاشور.. ما علاقة اللاعبين وتوروب؟

شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل حول موقف نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط الزمالك، وذلك من المشاركة في بطولة السوبر المصري المقبلة.

وكانت الأزمة تدور حول موقف اللاعب من تلقيه عقوبة الإيقاف أم لا، قبل أن يحسم اتحاد الكرة المصري الجدل ويعلن إيقاف اللاعب 4 مباريات على خلفية أزمته الأخيرة في السوبر.

من يعوض غياب دونجا بعد غيابه عن الزمالك ؟

بات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، في حيرة كبيرة بعد تأكد غياب دونجا عن صفوفه في البطولة المنتظر إقامتها بالإمارات.

ويعد دونجا أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب، ليكون فيريرا مضطرًا لتثبيت أحد اللاعبين في المباريات المقبلة لتجهيزه وتعويض مركزه.

ومن المنتظر أن يعتمد فيريرا على الثنائي أحمد ربيع ومحمد شحاتة لتعويض غياب دونجا، رغم غيابهما عن التشكيل مؤخرا، ولكن سيتم تجهيزهما.

وسيخوض الزمالك مباراتين قبل السفر للإمارات، الأولي أمام البنك الأهلي ومن ثم طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري.

