مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:30

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الأخدود

- -
18:10

الهلال

الدوري الإيطالي

أتالانتا

- -
22:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

بعد تأكد إيقافه.. من يعوض غياب دونجا في بطولة السوبر؟

كتب : مصراوي

12:29 م 28/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    موقف مميز لدونجا مع ناشئي الإسماعيلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 8 صورة
    موقف مميز لدونجا مع ناشئي الإسماعيلي قبل مباراة الزمالك
  • عرض 8 صورة
    دونجا من مباراة الجونة
  • عرض 8 صورة
    لحظة إصابة دونجا
  • عرض 8 صورة
    دونجا
  • عرض 8 صورة
    دونجا من مباراة الجونة
  • عرض 8 صورة
    دونجا لاعب الزمالك من مباراة الجونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل حول موقف نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط الزمالك، وذلك من المشاركة في بطولة السوبر المصري المقبلة.

وكانت الأزمة تدور حول موقف اللاعب من تلقيه عقوبة الإيقاف أم لا، قبل أن يحسم اتحاد الكرة المصري الجدل ويعلن إيقاف اللاعب 4 مباريات على خلفية أزمته الأخيرة في السوبر.

من يعوض غياب دونجا بعد غيابه عن الزمالك ؟

بات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، في حيرة كبيرة بعد تأكد غياب دونجا عن صفوفه في البطولة المنتظر إقامتها بالإمارات.

ويعد دونجا أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب، ليكون فيريرا مضطرًا لتثبيت أحد اللاعبين في المباريات المقبلة لتجهيزه وتعويض مركزه.

ومن المنتظر أن يعتمد فيريرا على الثنائي أحمد ربيع ومحمد شحاتة لتعويض غياب دونجا، رغم غيابهما عن التشكيل مؤخرا، ولكن سيتم تجهيزهما.

وسيخوض الزمالك مباراتين قبل السفر للإمارات، الأولي أمام البنك الأهلي ومن ثم طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري.

اقرأ أيضًا:
"مش هتبهدل على أخر الزمن".. حلمي طولان يفتح النار على الرابطة ويهدد بالرحيل

أبرز تصريحات محمود الخطيب عن انتخابات الأهلي.. ودور سيد عبدالحفيظ وياسين منصور (تغطية خاصة)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دونجا الزمالك السوبر المصري فيريرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

منع سير التوك توك نهائيًا في شوارع القاهرة الرئيسية
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail