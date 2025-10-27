مباريات الأمس
مصدر يكشف "لمصراوي" قرار اتحاد الكرة النهائي بشأن أزمة إيقاف دونجا

كتب : مصراوي

02:44 م 27/10/2025
    دونجا لاعب الزمالك من مباراة الجونة
    دونجا من مباراة الجونة
    لحظة إصابة دونجا
    احتفال دونجا بالنظارة الشمسية
    الزمالك يهنيء دونجا بمناسبة عيد ميلاده الـ 29 (7)
    احتفال دونجا
    دونجا يجلس على الكرة في انتظار نهاية المباراة

كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة المصري، القرار النهائي بشأن أزمة إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك 4 مباريات بكأس السوبر المصري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن اتحاد الكرة بحث الأمر وتحقق من مدى صحة إيقاف دونجا.

وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة بالفعل تأكد أن عقوبة الإيقاف التي تلقاها اللاعب العام الماضي، يجب أن تطبق عليه في بطولة كأس السوبر المصري 2025.

ونشر إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خطاب إيقاف ثلاثي الزمالك عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي و دونجا، من جانب اتحاد الكرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وأوضح عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، مخاطبة اتحاد الكرة للاستفسار عن موقف دونجا من المشاركة في البطولة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وكانت الأزمة قد بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وذلك خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز، بعدما اندلعت أحداث شغب خلال نهاية اللقاء، بين الثلاثي: نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، مع بعض منظمي اللقاء من الأمن.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دونجا إيقاف دونجا كأس السوبر المصري السوبر المصري نبيل عماد دونجا اتحاد الكرة

