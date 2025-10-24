مباريات الأمس
قال لي جسمك صغير.. نجم بيراميدز يروي كواليس رحيله عن ناشئين الأهلي

كتب : هند عواد

11:00 ص 24/10/2025
روى أحمد عاطف قطة نجم نادي بيراميدز، كواليس رحيله عن ناشئين النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه انتقل إلى الفريق السماوي مباشرة بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال أحمد عاطف قطة، في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "الفرق ذات الأعمار الزوجية تم إلغاؤها في مصر، ولم يتبقى سوى فريق 2001 وأنا 2002، وكنت من ضمن 8 لاعبين سيبقون مع فريق 2001 بالنادي الأهلي، لكن تم إجراء تغيير في قطاعات الناشئين".

وأضاف: "وأثناء الجري حول الملعب مع الـ7 لاعبين الباقين، جاء شخص لي وقال لي: جسمك صغير أوي، هذا الشخص كان كابتن ياسر رضوان رئيس قطاع الناشئين بالأهلي آنذاك، وهو من تسبب في رحيلي".

واختتم: "بعدها انتقلت إلى بيراميدز مباشرة، وتم تسجيلي قبل غلق باب القيد بساعتين، ولعبت مع فريق 1999، وواجهنا الأهلي على ملعبهم وفزنا 4-3، وأحرزت هدفين ضدهم".

أحمد عاطف قطة قطة بيراميدز الأهلي ناشئين الأهلي

