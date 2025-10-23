متى يعود إمام عاشور للتدريبات؟ مدير الكرة بالأهلي يجيب

محمد بن رمضان يتحدث عن فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بالدوري

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن العديد من الملفات المتعلقة بفريق كرة القدم، وذلك بعد الفوز على الاتحاد السكندري بالجولة الـ11 من الدوري المصري.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "كان مهم جدًا الفوز بمباراة الاتحاد والحصول على ثلاث نقاط ونحقق الفوز الخامس على التوالي".

وتابع: "من الطبيعي أن يكون الأهلي في صدارة الترتيب، الفريق عاد للمكانة التي تليق به، نحن ننافس على ثلاث بطولات ونسعى للتأهل في إفريقيا بكل جدية".

ووصال وليد صلاح الدين: "نستعد كذلك لبطولة السوبر المصري لأنها لقب مهم لجماهير الأهلي، وقبلها نواجه بتروجيت والمصري وهدفنا الفوز في المباراتين".

وعن موقف إمام عاشور قال: "عاشور سيخضع لتحليل جديد يوم الجمعة أو السبت المقبل، وعند انخفاض النسبة تحت 40% سيعود للتدريبات، وهو يتحسن بشكل مستمر".

إقرأ أيضًا..

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري

ميدو يتغزل في الأهلي بعد أزمته الأخيرة.. ما القصة؟