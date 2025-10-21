تحدث لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة محمود أشرف عن أزمته مع زميله عمر عصر، خلال مواجهة نيجيريا في بطولة أفريقيا للتنس.

وكتب محمود أشرف، عبر حسابه الشخصي بمنصة فيسبوك، مساء الإثنين:"بسم الله الرحمن الرحيم.. أبدأ بالمباركه لزملائي وزميلاتي لاعبي ولاعبات منتخب مصر لتنس الطاولة على الإنجاز التاريخي وحصد كل ميداليات الذهب في بطولة أفريقيا للرجال والسيدات.. وأثمن مايقدمه وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي من دعم لجميع المنتخبات القومية".

وأضاف لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة:"وتعقيباً على الموقف السيء الذي حدث بالأمس خلال مباراة نصف النهائي أؤكد أن تمثيل منتخب مصر لتنس الطاولة شرف يجب احترامه سواء على الطاولة أو على دكه الفريق وآثرت عدم الرد منعاً لزيادة اشتعال الموقف واحترامًا للقيادات الرياضية".

وأتم أشرف تصريحاته:"وأؤكد إني على استعداد للمثول للتحقيق من قِبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية و أثق في أي قرار يتخذ ونهاية اعتذر عما حدث وأتمنى التوفيق للمنتخبات القومية ولجميع اللاعبين".

وكان عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة قد تقدم باعتذار رسمي، بعد الأزمة التي حدثت بينه وبين زميله بالمنتخب محمود أشرف، خلال مواجهة نيجيريا في بطولة أفريقيا للتنس، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا





اقرأ أيضًا:

"اتصالات مع الأهلي؟".. وكيل بنتايج يكشف لأول مرة تفاصيل الصدام مع الزمالك

أول رد فعل من طارق حامد بعد أنباء عودته للزمالك (صورة)



