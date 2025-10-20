كشف إسلام شكري، رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، سبب إلغاء مباراة فريقهم ضد الأهلي ضمن منافسات دوري الجمهورية لمواليد 2007.

النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين إلغاء مباراته أمام نظيره بيراميدز، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال إسلام شكري خلال بيان رسمي صادر اليوم:"من المعروف أن تتواجد إدارات قطاعات الناشئين سواء رئيس القطاع وكذلك المساعدين سواء لنادي بيراميدز أو الأهلي صاحب الأرض في الجهة المقابلة رفقة الأجهزة الفنية للفريقين، وهو مكان متعارف عليه والأمر ليس بجديد".

أضاف رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز:"في الدقيقة الثانية من بداية المباراة وفي هجمة مرتدة سريعة تصدى لها حارس مرمى بيراميدز، وخرجت إلى ركنية، وتوجه ليلعبها لاعب الأهلي، فوجئنا بأن الحكم احتسب ركلة جزاء رغم أنه كان بعيدًا للغاية عن اللعبة وحتى أن حامل الراية لم يرفع رايته ويحتسبها ركلة جزاء".

وأردف:"الجهاز الفني لفريق بيراميدز 2007 توجه للحكم في الملعب لأن اللعبة واضحة ولا تستحق ركلة جزاء، قبل أن أتدخل بصفتي رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي لتهدئة الأمور والموقف، وتحدثت مع الحكم بأن الكرة ليست ركلة جزاء ولا شك في ذلك، لكت فوجئت بأن الحكم يطردني ويطلب مني مغادرة الملعب، رغم أن الأمر ليس من سلطة الحكم إلا معاقبة الأجهزة الفنية واللاعبين المذكورين في قائمة المباراة وليس المطالبة بطرد رئيس القطاع من الملعب".

أشار شكري إلى أن الحكم أصر على خروجه من الملعب وكذلك قطاع الناشئين بالأهلي في وجود وليد سليمان رئيس القطاع:"هنا رفض الأهلي طلبه لأنه ليس من سلطته إخراج إدارات القطاع من الملعب وبناء عليه ما يتم تطبيقه على بيراميدز يكون على الأهلي، وإذا أراد ذلك فعلى الجميع الخروج لينصاعوا لتعليماته".

اختتم تصريحاته مشددًا على أن الحكم رفض استكمال المباراة بعد رفض إدارات قطاعي الأهلي وبيراميدز مغادرة الملعب، وقرر إيقاف اللعب وتوجه لغرفة الملابس قبل أن يقرر بعد نصف ساعة إبلاغ إداريي الفريقين بإلغاء اللقاء تمامًا في واقعة غريبة للغاية من جانب طاقم التحكيم.

