مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

"ليس من سلطاته والخصم رفض".. بيراميدز يوضح سبب إلغاء مباراته أمام الأهلي مواليد 2007

كتب : مصراوي

06:57 م 20/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الأهلي وبيراميدز مواليد 2007
  • عرض 5 صورة
    الأهلي وبيراميدز مواليد 2007
  • عرض 5 صورة
    الأهلي وبيراميدز مواليد 2007
  • عرض 5 صورة
    الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف إسلام شكري، رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، سبب إلغاء مباراة فريقهم ضد الأهلي ضمن منافسات دوري الجمهورية لمواليد 2007.

النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين إلغاء مباراته أمام نظيره بيراميدز، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال إسلام شكري خلال بيان رسمي صادر اليوم:"من المعروف أن تتواجد إدارات قطاعات الناشئين سواء رئيس القطاع وكذلك المساعدين سواء لنادي بيراميدز أو الأهلي صاحب الأرض في الجهة المقابلة رفقة الأجهزة الفنية للفريقين، وهو مكان متعارف عليه والأمر ليس بجديد".

أضاف رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز:"في الدقيقة الثانية من بداية المباراة وفي هجمة مرتدة سريعة تصدى لها حارس مرمى بيراميدز، وخرجت إلى ركنية، وتوجه ليلعبها لاعب الأهلي، فوجئنا بأن الحكم احتسب ركلة جزاء رغم أنه كان بعيدًا للغاية عن اللعبة وحتى أن حامل الراية لم يرفع رايته ويحتسبها ركلة جزاء".

وأردف:"الجهاز الفني لفريق بيراميدز 2007 توجه للحكم في الملعب لأن اللعبة واضحة ولا تستحق ركلة جزاء، قبل أن أتدخل بصفتي رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي لتهدئة الأمور والموقف، وتحدثت مع الحكم بأن الكرة ليست ركلة جزاء ولا شك في ذلك، لكت فوجئت بأن الحكم يطردني ويطلب مني مغادرة الملعب، رغم أن الأمر ليس من سلطة الحكم إلا معاقبة الأجهزة الفنية واللاعبين المذكورين في قائمة المباراة وليس المطالبة بطرد رئيس القطاع من الملعب".

أشار شكري إلى أن الحكم أصر على خروجه من الملعب وكذلك قطاع الناشئين بالأهلي في وجود وليد سليمان رئيس القطاع:"هنا رفض الأهلي طلبه لأنه ليس من سلطته إخراج إدارات القطاع من الملعب وبناء عليه ما يتم تطبيقه على بيراميدز يكون على الأهلي، وإذا أراد ذلك فعلى الجميع الخروج لينصاعوا لتعليماته".

اختتم تصريحاته مشددًا على أن الحكم رفض استكمال المباراة بعد رفض إدارات قطاعي الأهلي وبيراميدز مغادرة الملعب، وقرر إيقاف اللعب وتوجه لغرفة الملابس قبل أن يقرر بعد نصف ساعة إبلاغ إداريي الفريقين بإلغاء اللقاء تمامًا في واقعة غريبة للغاية من جانب طاقم التحكيم.

اقرأ أيضًا:

"نفس مكان رحيل ابنه".. وفاة مدرب حراس مصري بشكل مفاجئ في الملعب

عاجل.. إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز بيراميدز الأهلي وبيراميدز بطولة الجمهورية 2007 إسلام شكري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ الشعبة تجيب
بودكاست مصراوي| استشاري جهاز هضمي يقدم روشتة ذهبية لعلاج الكبد الدهني (فيديو)