وزير الرياضة يعقد اجتماعا مع اتحاد الكرة والشركة المتحدة لهذا السبب

تقرر أن يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مرتقباً مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، والشركة المتحدة للرياضة، لمناقشة خطط تطوير المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، في تصريحات للمركز الإعلامي للوزارة، أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدائمة من وزير الشباب والرياضة لمنظومة كرة القدم المصرية، وحرص الوزارة على دعم المنتخبات الوطنية فنياً وإدارياً، وتعزيز التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، من أجل الارتقاء بالمستوى الفني والإداري وتحقيق إنجازات تليق بسمعة الرياضة المصرية في المحافل القارية والدولية.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أصدر قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شؤون النادي.