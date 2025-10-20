نجم الزمالك السابق: سيف الجزيري أحسن مهاجم في مصر

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن الفوز على ديكيداها جاء في وقت هام للغاية من أجل استعادة الثقة لدى اللاغبين والجهاز الفني.

وقال عبدالخالق في تصريحات على قناة نادي الزمالك: "الفوز على ديكيداها كان مهم للغاية إلى جانب تسجيل ستة أهداف تزيد من معنويات اللاعبين والجهاز الفني".

وأكمل: "سعيد بإحراز التونسي سيف الدين الجزيري هدف أمام بطل الصومال لأنه من أفضل المهاجمين في مصر خلال الوقت الحالي".

وأضاف: "جماهير الزمالك من أكثر الجماهير في العالم التي تدعم فريقها، والفريق قدم أداء جيد أمس بغض النظر عن مستوى المنافس ولكن الأداء كان مميز وكان هناك تنظيم بين جميع الخطوط".

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.