"هوية جديدة يحسمها جون".. ثلاثي مرشح لخلافة حازم إمام في جهاز فيريرا

"كلمات مؤثرة".. ماذا قال علي معلول عن دعم جماهير الأهلي؟

أول تعليق من رئيس اتحاد تنس الطاولة على أزمة ثنائي المنتخب

يحسم مجلس إدارة نادي الزمالك، المدرب الجديد في الجهاز الفني للفريق الأول للنادي، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بعد استقالة حازم إمام المدرب المساعد.

وأعلن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، تقدم حازم إمام مدرب الفريق الأول بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا باستقالته من منصبه في الفترة الحالية.

وقام حازم إمام بتقديم الاستقالة للكابتن عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي، ويناقش جون إدوارد المدير الرياضي الأمر مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق وتم قبول الاستقالة.

وتقدمت إدارة الكرة بنادي الزمالك بالشكر لحازم إمام على الفترة التي قضاها مع الفريق ودوره مع الجهاز الفني خلال المرحلة الماضية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هناك ثلاث اسماء مرشحة للتواجد في الجهاز المعاون خلال الفترة المقبلة، من ضمنهم أحمد عبدالرؤوف، ومحمود فتح الله وأحمد سمير.

ومن المقرر أن يعقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي، سيتم خلالها حسم هوية المدرب الجديد بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا، بعد مناقشة كافة الأمور مع المدير الفني.