مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

"هوية جديدة يحسمها جون".. ثلاثي مرشح لخلافة حازم إمام في جهاز فيريرا

كتب : محمد خيري

09:00 ص 20/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جون إدوارد ومدرب الزمالك
  • عرض 6 صورة
    جون إدوارد وهشام نصر
  • عرض 6 صورة
    جون إدوارد وهشام نصر
  • عرض 6 صورة
    جون إدوارد (2)
  • عرض 6 صورة
    جون إدوارد خلال مباراة الزمالك والمصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحسم مجلس إدارة نادي الزمالك، المدرب الجديد في الجهاز الفني للفريق الأول للنادي، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بعد استقالة حازم إمام المدرب المساعد.

وأعلن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، تقدم حازم إمام مدرب الفريق الأول بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا باستقالته من منصبه في الفترة الحالية.

وقام حازم إمام بتقديم الاستقالة للكابتن عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي، ويناقش جون إدوارد المدير الرياضي الأمر مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق وتم قبول الاستقالة.

وتقدمت إدارة الكرة بنادي الزمالك بالشكر لحازم إمام على الفترة التي قضاها مع الفريق ودوره مع الجهاز الفني خلال المرحلة الماضية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هناك ثلاث اسماء مرشحة للتواجد في الجهاز المعاون خلال الفترة المقبلة، من ضمنهم أحمد عبدالرؤوف، ومحمود فتح الله وأحمد سمير.

ومن المقرر أن يعقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي، سيتم خلالها حسم هوية المدرب الجديد بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا، بعد مناقشة كافة الأمور مع المدير الفني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك جون إدوارد نادي الزمالك فيريرا حازم إمام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان