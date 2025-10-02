"تجاهل حسام غالي".. الخطيب يشكر رباعي مجلس إدارة الأهلي

وجه محمود الخطيب، الشكر والتحية لكلٍّ من محمد شوقي ‏ومهند ‏مجدي والدكتور محمد سراج الدين ومي عاطف، أعضاء مجلس الإدارة، على ‏جهودهم الكبيرة ‏التي بذلوها في خدمة النادي طوال السنوات الماضية، بعدما تأكد عدم وجودهم في الانتخابات المقبلة معه.

وشدد الخطيب خلال بيان عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، على أن ما ‏قدموه الرباعي بكل ‏إخلاصٍ محل تقدير كبير من الجميع.

وأضاف أن رحلة عطائهم للنادي لن ‏تتوقف؛ للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم بما يخدم الأهلي وأعضاءه وجماهيره.

ولم يذكر محمود الخطيب خلال بيانه حسام غالي عضو مجلس الإدارة، خاصة وأنه لن يترشح معه في الانتخابات المقبلة أيضا. ‏ ‏

الخطيب يعلن قائمته لانتخابات الأهلي

وأعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قائمته لخوض انتخابات النادي المقبلة، التي تقام يومي 30 و31 أكتوبر الحالي.

وشهدت قائمة محمود الخطيب، غياب المنتج الفني هشام جمال، الذي انتشرت أنباء عن وجوده خلال الفترة الماضية، وضمت كل من:

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام

ويتقدم محمود الخطيب بأوراق ترشحه لانتخابات النادي الأهلي، قبل غلق باب الترشح، غدا الجمعة 3 أكتوبر.