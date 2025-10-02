مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

3 2
02:00

السعودية - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

"تعليمات فيريرا".. أيمن منصور يكشف سبب هزيمة الزمالك في القمة

كتب : نهي خورشيد

01:07 ص 02/10/2025

أيمن منصور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - نهى خورشيد

أكد أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، أن الفريق يملك قاعدة جماهيرية ضخمة تقف دائماً خلفه، مشدداً على ضرورة أن يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم لإسعاد الجماهير وإعادة الثقة في أسرع وقت.

وأوضح منصور، في تصريحاته تلفزيونية أن الزمالك قدم شوطاً أول مميزاً فنياً أمام الأهلي في مباراة القمة، إذ ظهر الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر وآدم كايد بشكل مؤثر، كما أثبت الفلسطيني عدي الدباغ أنه مهاجم هداف من الطراز الرفيع بتحركاته الفعالة داخل الملعب.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الخسارة جاءت محزنة خاصة بعد التقدم الأبيض في الشوط الأول، معتبراً أن تراجع اللاعبين للدفاع كان نتيجة تعليمات مباشرة من المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وانتقد منصور تأخر التغييرات الفنية حتى الدقيقة 70، مؤكداً أن ذلك خطأ واضح في القمة، كما وصف قرار استبعاد سيف الدين الجزيري من المشاركة بأنه غير موفق، مشدداً على أن العقوبات المفروضة على اللاعبين يجب أن تبقى خارج الملعب وألا تُحرم الجماهير من خدمات عناصرها الأساسية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تعليمات فيريرا أيمن منصور سبب هزيمة الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
* هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
* احتجاجات في المغرب تطالب بتحسين التعليم والصحة وباستقالة رئيس الوزراء