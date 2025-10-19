كشف ياسين منصور، المرشح على منصب نائب رئيس الأهلي، تفاصيل ترشحه في انتخابات الأهلي، وأسباب عدم التواجد في منصب نائب رئيس النادي.

وقال ياسين منصور في تصريحات عبر قناة الشرق: "عدت إلى انتخابات الأهلي الآن لعدة أسباب منها أسباب شخصية، لأنه في الفترة الماضية كان من الصعب أن أترشح للانتخابات بسبب ضغط العمل، وأرى أن هذا الوقت المناسب لخوض الانتخابات".

وأضاف: "محمود الخطيب أسطورة كروية، ونُصح من الأطباء بضرورة الحصول على راحة لفترة، وبالتالي كنت بين قرارين أن أخوض الانتخابات على منصب الرئيس أو نائب الرئيس".

وأكمل ياسين منصور: "أبلغت الخطيب بضرورة ترشحه كرئيس، حتى أتعرف على كل الأمور الداخلية بالأهلي قبل اتخاذ القرارات، ونرى أحدث ما توصل إليه العالم في الإدارة الرياضية ونحاول تطبيقه في الأهلي".

وتقام انتخابات النادي الأهلي لاختيار مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر الجاري، وذلك بعد نهاية مدة المجلس الحالي.