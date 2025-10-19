مباريات الأمس
دودو الجباس: مازلت مقتنع أن بيراميدز هو بطل الدوري الموسم الماضي

كتب : محمد القرش

12:29 ص 19/10/2025
تحدث دودو الجباس لاعب فريق بيراميدز على تتويج فريقه ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي

وقال الجباس في تصريحات عبر قناة "أون": "هذا الفريق يستحق كل شيء، بقالنا سنين بنبني، وكنا نصل لآخر محطة لكن لا نحصد اللقب".

وأضاف: "أصبحنا نركز على هدف واحد وهو حصد الألقاب، وكنت متوقع الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي ودوري الأبطال هذا الموسم".

وزاد: "بطولة إفريقيا صعبة جدا وبالأخص عندما لا نمتلك جماهير، لكننا تغلبنا على هذا العامل، وكأس السوبر بطولة مهمة جدا، ومازلت مقتنع أن بيراميدز هو بطل الدوري الموسم الماضي".

واحتتم: "بيراميدز تغلب على عامل عدم وجود جماهير وكأس السوبر الإفريقي بطولة مهمة جدًا، ومازلت مقتنع أن بيراميدز هو بطل الدوري الموسم الماضي".

السوبر الأفريقي دودو الجباس بيراميدز الدوري المصري دوري أبطال أفريقيا

