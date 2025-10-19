دودو الجباس: مازلت مقتنع أن بيراميدز هو بطل الدوري الموسم الماضي
كتب : محمد القرش
تحدث دودو الجباس لاعب فريق بيراميدز على تتويج فريقه ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي
وقال الجباس في تصريحات عبر قناة "أون": "هذا الفريق يستحق كل شيء، بقالنا سنين بنبني، وكنا نصل لآخر محطة لكن لا نحصد اللقب".
وأضاف: "أصبحنا نركز على هدف واحد وهو حصد الألقاب، وكنت متوقع الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي ودوري الأبطال هذا الموسم".
وزاد: "بطولة إفريقيا صعبة جدا وبالأخص عندما لا نمتلك جماهير، لكننا تغلبنا على هذا العامل، وكأس السوبر بطولة مهمة جدا، ومازلت مقتنع أن بيراميدز هو بطل الدوري الموسم الماضي".
واحتتم: "بيراميدز تغلب على عامل عدم وجود جماهير وكأس السوبر الإفريقي بطولة مهمة جدًا، ومازلت مقتنع أن بيراميدز هو بطل الدوري الموسم الماضي".
