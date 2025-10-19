دودو الجباس: مازلت مقتنع أن بيراميدز هو بطل الدوري الموسم الماضي

تحدث دودو الجباس لاعب فريق بيراميدز على تتويج فريقه ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي

وقال الجباس في تصريحات عبر قناة "أون": "هذا الفريق يستحق كل شيء، بقالنا سنين بنبني، وكنا نصل لآخر محطة لكن لا نحصد اللقب".

وأضاف: "أصبحنا نركز على هدف واحد وهو حصد الألقاب، وكنت متوقع الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي ودوري الأبطال هذا الموسم".

وزاد: "بطولة إفريقيا صعبة جدا وبالأخص عندما لا نمتلك جماهير، لكننا تغلبنا على هذا العامل، وكأس السوبر بطولة مهمة جدا، ومازلت مقتنع أن بيراميدز هو بطل الدوري الموسم الماضي".

واحتتم: "بيراميدز تغلب على عامل عدم وجود جماهير وكأس السوبر الإفريقي بطولة مهمة جدًا، ومازلت مقتنع أن بيراميدز هو بطل الدوري الموسم الماضي".

اقرا أيضًا:

"ضيعت وقتي".. وكيل نجم الزمالك يعلن تقدم اللاعب بشكوى للفيفا

"تخطى 6 مليون دولار".. خزينة بيراميدز تنتعش بمبلغ ضخم بعد التتويج بأكثر من لقب قاري