ياسين مرعي يكشف رسالة ثورب للاعبين بعد فوز الأهلي على أيجل نوار

أعرب ياسين مرعي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إيجل نوار البوروندي بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرعي عقب المباراة: "تحقيق الفوز خارج ملعبنا في أول ظهور للجهاز الفني الجديد يعد خطوة مهمة تمنح اللاعبين ثقة كبيرة فيما هو قادم. المباراة كانت صعبة بسبب ارتفاع الحرارة وأرضية الملعب، لكننا كنا أكثر تركيزًا وإصرارًا على الفوز، ونجحنا في الحفاظ على نظافة شباكنا لتسهيل مهمة العودة في القاهرة".

وأضاف: "نحن في مرحلة تتطلب التركيز الشديد والاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية، والانتصار اليوم يعكس روح الفريق ورغبته في مواصلة الانتصارات محليًّا وإفريقيًّا".

وأوضح ياسين مرعي أنه يثق في قدرة زملائه على التعامل مع ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل امتلاك الأهلي مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرة والدوليين القادرين على قيادة الفريق بنجاح في كل البطولات.

واختتم مرعي تصريحاته كاشفا رسالة ثورب للاعبين بعد المباراة: "المدير الفني عبّر عن سعادته بالفوز الأول في البطولة، وأشاد بأداء اللاعبين في الشوط الأول، لكنه طالبنا بمواصلة العمل والتركيز، وبذل جهد أكبر في المرحلة المقبلة حتى نواصل الانتصارات ونحقق ما ينتظره جمهور الأهلي".