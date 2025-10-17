الحسم يتأجل.. المصري يتعادل سلبيًا مع الاتحاد الليبي

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المصري ومستضيفه الليبي الاتحاد التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري.

ملخص مباراة المصري والاتحاد الليبي:

بدأ اللقاء بسيطرة للاعبي الاتحاد الليبي على الكرة إذ كان سيحصل صاحب الأرض على ركلة جزاء ولكن لمسة اليد ضد لاعب المصري كانت خارج منطقة الجزاء لتُنفذ الركلة الحرة المباشرة في الدقيقة 6 داخل منطقة الـ 18 ولكن بلا خطورة.

وواصل صاحب الأرض السيطرة فسدد لاعب الاتحاد الليبي معاذ عيسى كرة قوية في الدقيقة 10 ولكنها علت المرمى.

وحاول لاعبو المصري بناء هجمة في الدقيقة 14 ولكن أوقفها دفاع الفريق الليبي ثم تصدى حارس مرمى فريق المصري بالدقيقة 19 لتسديدة قوية من لاعب الاتحاد.

وأنقذ القائم الأيمن في الدقيقة 20 مرمى فريق المصري من هدف.

واستمر ضغط فريق الاتحاد الليبي بالدقائق التالية وسط تمركز جيد لخط دفاع المصري.

وأشهر الحكم في الدقيقة 31 بطاقة صفراء ضد لاعب المصري عبدالرحيم دغموم لتنفذ الركلة الحرة المباشرة داخل منطقة جزاء المصري ولكنها وصلت سهلة ليد حارس المرمى محمود حمدي.

وسدد لاعب الاتحاد الليبي في الدقيقة 56 ركلة حرة ثابتة وصلت ليد محمود حمدي حارس مرمى المصري.

ودفع المدير الفني لفريق المصري في الدقيقة 69 باللاعب ميدو جابر بدلاً من أحمد القرموطي.

وتوقف اللعب في الدقيقة 72 لعلاج حارس مرمى فريق المصري محمود حمدي قبل أن تُستأنف المباراة.

وواصل المصري البورسعيدي خلال الدقائق التالية السيطرة على الكرة والوصول إلى مرمى فريق الاتحاد بكرات عرضية ولكن دون أي خطورة.

وطالب لاعبو المصري في الدقيقة 76 بركلة جزاء ولكن الحكم احتسب الكرة ركنية في النهاية.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 78 بطاقة صفراء ضد لاعب المصري باهر المحمدي بداع إيقافه هجمة مرتدة للاعبي الاتحاد.

وكاد الاتحاد الليبي يباغت المصري في الدقيقة 80 ولكن التسديدة مرت على يسار مرمى الفريق البورسعيدي.

ودفع المدير الفني لفريق المصري في الدقيقة 82 باللاعب كينجسلي بدلاً من حسن علي وموجيشا بدلاً من صلاح محسن.

ووصلت كرة عرضية خطرة في الدقيقة 87 للاعب الاتحاد محمود الشلوي الذي كان بدون رقابة ولكن رأسيته مرت بجانب المرمى.

ودفع مدرب المصري في الدقيقة 90+2 باللاعب عمر الساعي بدلاً من عبدالرحيم دغموم.

تشكيل المصري أمام الاتحاد الليبي

وبدأ فريق المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد عيد – باهر المحمدي – خالد صبحي – عمرو سعداوي

خط الوسط: مصطفى أبو الخير – محمود حمادة – حسن علي

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم – صلاح محسن – أحمد القرموطي.

اقرا أيضًا:

"بينهم مصرية مجانية".. الكشف عن القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

بالفيديو.. محمد صلاح يفاجئ مشجعا بموقف طريف



