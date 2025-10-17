عاد فريق موردن سبورت إلى طريق الانتصارات مرة أخرى بالفوز بهدفين مقابل هدف على مستضيفه وادي دجلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

أهداف مباراة وادي دجلة وموردن سبورت

مودرن سبورت تقدم بهدف سجله لاعبه أحمد يوسف بالدقيقة (16) قبل أن يعزز زميله محمود فؤاد النتيجة بهدف ثانِ بالدقيقة (72).

وقلص أحمد فاروق النتيجة بهدف لصالح فريقه وادي دجلة بالدقيقة (82).

وكان آخر فوز حققه لاعبو موردن سبورت على ضيفهم حرس الحدود بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري قبل الخسارة بالنتيجة ذاتها أمام نظيره طلائع الجيش.

وتعادل موردن سبورت بعد ذلك بهدفين لمثلهما أمام إنبي قبل الخسارة بهدفين نظيفين أمام فريق سيراميكا كليوباترا ثم استعاد الفريق توازنه في الجولة الماضية بالتعادل مع فاركو بهدف لكل فريق.

ترتيب مودرن سبورت و وادي دجلة في الدوري

موردن سبورت رفع رصيده بعد الفوز إلى النقطة 15 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن وادي دجلة صاحب المركز السادس.

اقرا أيضًا:

"بينهم مصرية مجانية".. الكشف عن القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

بالفيديو.. محمد صلاح يفاجئ مشجعا بموقف طريف

رد ناري من إكرامي على لاعب الأهلي السابق بعد الهجوم على رمضان صبحي

"تبدأ بما يعادل 80 جنيهًا".. أسعار تذاكر مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي



