الخطيب: "الأهلي لم يعد يعتمد على الاشتراكات والرعايات فقط"

تحدث محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن دور شركات الأحمر في تحقيق الاستقرار المالي للنادي.

وقال الخطيب في تصريحات صحفية: "النادي لم يعد يعتمد فقط على الاشتراكات والرعايات كمصادر رئيسية للدخل، بل أصبح يعمل وفق رؤية استثمارية شاملة تحقق الاستدامة المالية وتعظم العوائد من خلال شركاته المختلفة، التي تمثل الذراع الاقتصادية القوية للنادي".

وأضاف: "تأسيس شركة الأهلي للخدمات الرياضية جاء استجابةً لتوسع الأنشطة والرحلات والمعسكرات داخل مصر وخارجها، والتي كانت تُكلف خزينة النادي مبالغ ضخمة تذهب إلى جهات خارجية، الشركة نجحت في إدارة تلك الملفات داخليًا وحققت نتائج مالية متميزة انعكست إيجابًا على موازنة النادي".

وشدد: "شركة الأهلي لكرة القدم خلال السنوات الأربع الماضية، أسهمت بفاعلية في زيادة العوائد من خلال حسن استغلال الحقوق التجارية والتسويقية للاعبين، إلى جانب تطوير منظومة التسويق والتمويل بما دعم الصفقات واستقرار الفريق الأول، مشيدًا بجهود مجالس إداراتها المتعاقبة في هذا النجاح".

واختتم الخطيب: "أن أحمد حسام، المرشح لعضوية مجلس الإدارة ضمن قائمتي، كان من العناصر الفاعلة في هذا الملف بما يمتلكه من فكر استثماري حديث يسهم في تطوير أداء الشركات وتحقيق أهدافها المستقبلية".

واختتم الخطيب: "شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، حققت نجاحًا ملحوظًا عبر مجلسين متتاليين، وكان حازم هلال عنصرًا مشتركًا في كليهما، الشركة وضعت الأساس لإنشاء ستاد النادي الأهلي كأحد أهم مشروعات المستقبل".

