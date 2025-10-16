مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

9 30
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

0 1
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

1 0
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

2 1
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

0 1
18:00

السكة الحديد مودرن

مدير الكرة بالزمالك يكشف حقيقة تمرد اللاعبين بسبب تأخر المستحقات

كتب : محمد عبد الهادي

06:46 م 16/10/2025
رد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك على الأنباء المتداولة حول تمرد بعض اللاعبين بسبب تأخر المستحقات المالية في الفترة الماضية.

وقال عبدالناصر في المؤتمر الصحفي لمباراة ديكيداها اليوم الخميس: " لسنا سعداء بمطالبة اللاعبين بمستحقاتهم المالية، ومجلس الإدارة وجون إدوارد يعملون على إنهاء الأزمة".

وتابع: "لم يهدد أي لاعب بالغياب أو التمرد عن الفريق بسبب تأخر المستحقات، واللاعبون يتدربون بشكل طبيعي رغم تلك الظروف".

وواصل تصريحاته: " هناك العديد من الأندية التي تتأخر في دفع مستحقات اللاعبين، ولكن في الزمالك الأمر يختلف بشكل أكبر".

موعد مباراة الزمالك و ديكيداها بالكونفدرالية

من المقرر أن يستهل الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بمواجهة فريق ديكيداها الصومالي،في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب دور الـ32 من البطولة.

الزمالك عبدالناصر محمد تصريحات عبدالناصر محمد مدير الكرة بالزمالك

