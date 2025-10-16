مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

0 1
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

1 0
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

2 1
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

0 0
18:00

السكة الحديد مودرن

جميع المباريات

إعلان

تحرك من الزمالك بعد تصريحات وليد صلاح عبد اللطيف بشأن رشاوي قطاع الناشئين

كتب - يوسف محمد:

05:30 م 16/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هشام نصر مع محترف الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    هشام نصر نائب رئيس الزمالك
  • عرض 8 صورة
    هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك
  • عرض 8 صورة
    هشام نصر نائب رئيس الزمالك
  • عرض 8 صورة
    وليد صلاح عبد اللطيف (3)_11
  • عرض 8 صورة
    وليد صلاح عبد اللطيف (2)_10
  • عرض 8 صورة
    وليد صلاح عبد اللطيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة اليوم الخميس مع رئيس قطاع الكرة بالنادي بدر حامد، لمناقشة ما أثير في الساعات الماضية من لاعب الفريق السابق وليد صلاح عبد اللطيف، حول وجود مخالفات داخل قطاع الناشئين بالنادي.

وأكد بدر حامد خلال الاجتماع، على عدم وجود أي مخالفات أو شبهات في قطاع الناشئين جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا استعداده هو وجميع العاملين بالقطاع للمساءلة أمام إدارة النادي، في حال وجود أي مستندات أو أدلة تدينه هو أي أي من العاملين بالقطاع.

وأوضح حامد أنه من الطبيعي أن يشعر بعض أولياء الأمور بالغضب عند استبعاد أبنائهم من القيد في القطاع، لأنهم يعتقدون أن أبناءهم أكثر كفاءة من اللاعبين المقيدين، وهذا أمر يدفعهم لترويج بعض الشائعات.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب عن ثقته الكاملة في جميع العاملين بقطاع الناشئين، مطالبًا وليد صلاح عبد اللطيف إن وجدت لديه أي مستندات، بسرعة تقديمها لإدارة النادي اليوم قبل الغد، من أجل محاسبة أي مخطئ إن ثبت وجود تجاوزات.

وكان وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أشار في تصريحات تليفزيونية، أن قطاع الناشئين بنادي الزمالك، يوجد به الكثير من الرشاوى والشبهات، حيث قام عدد من أولياء الأمور بدفع نصف مليون جنيه لقيد أبنائهم في القطاع.

أقرأ أيضًا:

بعد رفض مصر.. البرازيل تواجه منتخبا عربيا وديا

بعد التأهل للمونديال.. نجم منتخب قطر يعلن تبرعه لإعادة تعمير غزة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك أزمة قطاع ناشئين الزمالك وليد صلاح عبد اللطيف هشام نصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بوسي شلبي بالشعر الأشقر ومي الغيطي بفستان جريء.. 20 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة 2025
10 صور من التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025