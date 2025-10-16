عقد هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة اليوم الخميس مع رئيس قطاع الكرة بالنادي بدر حامد، لمناقشة ما أثير في الساعات الماضية من لاعب الفريق السابق وليد صلاح عبد اللطيف، حول وجود مخالفات داخل قطاع الناشئين بالنادي.

وأكد بدر حامد خلال الاجتماع، على عدم وجود أي مخالفات أو شبهات في قطاع الناشئين جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا استعداده هو وجميع العاملين بالقطاع للمساءلة أمام إدارة النادي، في حال وجود أي مستندات أو أدلة تدينه هو أي أي من العاملين بالقطاع.

وأوضح حامد أنه من الطبيعي أن يشعر بعض أولياء الأمور بالغضب عند استبعاد أبنائهم من القيد في القطاع، لأنهم يعتقدون أن أبناءهم أكثر كفاءة من اللاعبين المقيدين، وهذا أمر يدفعهم لترويج بعض الشائعات.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب عن ثقته الكاملة في جميع العاملين بقطاع الناشئين، مطالبًا وليد صلاح عبد اللطيف إن وجدت لديه أي مستندات، بسرعة تقديمها لإدارة النادي اليوم قبل الغد، من أجل محاسبة أي مخطئ إن ثبت وجود تجاوزات.

وكان وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أشار في تصريحات تليفزيونية، أن قطاع الناشئين بنادي الزمالك، يوجد به الكثير من الرشاوى والشبهات، حيث قام عدد من أولياء الأمور بدفع نصف مليون جنيه لقيد أبنائهم في القطاع.

أقرأ أيضًا:

بعد رفض مصر.. البرازيل تواجه منتخبا عربيا وديا

بعد التأهل للمونديال.. نجم منتخب قطر يعلن تبرعه لإعادة تعمير غزة