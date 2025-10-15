"لم يدرس".. نادر السيد يعلق على تعديل منصب محمد يوسف في الأهلي

أبدي نادر السيد حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، رأيه في قرار النادي الأهلي بتعديل منصب محمد يوسف من العمل الفني إلى الإداري.

وقال نادر السيد في تصريحات تلفزيونية: "أرى أن الدور الأنسب لمحمد يوسف هو العودة إلى التدريب وترك منصب المدير الرياضي، لأن قرار انتقاله من الجانب الفني إلى الإداري لم يكن مدروساً بالشكل الكافي".

وأضاف: "محمد يوسف يمتلك خبرات فنية كبيرة ويستطيع تقديم إضافة حقيقية للأهلي من خلال عمله في الجهاز الفني، وليس في الجانب الإداري".

واختتم تصريحاته مشيدأً بقرار وجود وليد صلاح الدين داخل منظومة الأهلي خلال الفترة الأخيرة، موكداً أنه كان له تأثير إيجابي كبير على أداء الفريق واستقراره.