يستعد الدنماركي ياس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، لخوض ضربة البداية مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بمواجهة فريق إيجل نوار في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرا، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقاد النادي الأهلي خلال فترة تواجد محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي 7 مدربين أجانب، بداية من الفرنسي باتريس كارتيرون وصولا إلى الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل عن الفريق في أغسطس 2025.

وخلال 7 مباريات افتتاحية قادها المدربين الأجانب للنادي الأهلي في عهد محمود الخطيب كرئيس للنادي، بداية من عام 2017 حتى الأن، تمكنوا مدربي الأهلي من تحقيق الفوز في 5 مباريات، تلقوا الهزيمة في مباراة وحضر التعادل في مثلها.

نتائج أول مباراة للمدربين الأجانب مع الأهلي في عهد الخطيب

1- باتريس كارتيرون، الأهلي ضد تاونشيب رولز البوتسواني، دوري أبطال أفريقيا، 3-0

2- مارتن لاسارتي، الأهلي ضد بيراميدز، الدوري المصري موسم 2018-2019، 1-2

3- رينيه فايلر، الأهلي ضد كانو سبورت الغيني، دوري أبطال أفريقيا، 2-0

4- بيتسو موسيماني، الأهلي ضد المقاولون العرب، الدوري المصري، 1-0

5- ريكاردو سواريش، الأهلي ضد بتروجيت، كأس مصر، 3-0

6- مارسيل كولر، الأهلي ضد الاتحاد المنستيري التونسي، دوري أبطال أفريقيا، 1-0

7- خوسيه ريبيرو، الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي، كأس العالم للأندية، 0-0

