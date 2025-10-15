المصري البورسعيدي يطير إلى ليبيا استعدادا لموقعة الكونفدرالية

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي مطار القاهرة، منذ قليل، في طريقها إلى العاصمة الليبية طرابلس لمواجهة الاتحاد في كأس الكونفدرالية.

ويلتقي النادي المصري مع نظيره الاتحاد الليبي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية، في الثامنة مساء الجمعة المقبل، على ستاد طرابلس الدولي.

وتضم بعثة المصري التي يترأسها الدكتور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول، 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي نبيل الكوكي وأعضاء الجهازين الإداري والطبي.

وجاءت قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة الاتحاد الليبي كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت - محمود حمدي - محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي - أحمد عيد - باهر المحمدي - خالد صبحي - محمد هاشم - أحمد أيمن منصور - عمرو سعداوي.

خط الوسط: حسن علي - محمود حمادة - عبد الرحيم دغموم - ميدو جابر - أحمد القرموطي - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - حسين فيصل - منذر طمين - أحمد علي عامر - بونور موجيشا.

خط الهجوم: محمد الشامي - صلاح محسن - كينجسلي إيدوو.

