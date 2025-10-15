الأزمة المالية تتصاعد.. نادي الزمالك ينسحب من بطولة جديدة

"العدد قل واحد".. الكشف عن موقف مصابي الأهلي قبل مباراة إيجل نوار

قرر نادي الزمالك، رسميا، عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة، المحدد لها شهر أكتوبر الجاري بتونس، بسبب الأزمة المالية.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن مسؤولي الزمالك اخطروا الاتحاد المصري للكرة الطائرة، لإخطار الاتحاد العربي، بانسحاب الفريق الأبيض.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك قرر رسميا عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة، مثل الاعتذار عن بطولة أفريقيا لرجال اليد، بسبب عدم توفر السيولة المادية للسفر.

وكان مجلس الزمالك اتخذ قرارا رسميا بالانسحاب من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، التي كان من المقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة المقبلة.

الهدف من القرار هو منح الجهاز الفني واللاعبين بفريق يد الزمالك، فرصة لإعادة بناء الفريق بشكل أفضل، والاستعداد القوي للمباريات المحلية المقبلة، خاصة في ظل خطة النادي لإعادة ترتيب أوراقه في اللعبة، التي تُعد من أكثر الألعاب نجاحا داخل القلعة البيضاء.

